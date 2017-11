Politisti injurati ca la usa cortului si amenintati de un sofer beat, ajuns cu masina in sant

Scandalagiul a fost in final arestat preventiv pentru 30 de zile.

Scandal in strada provocat de un sofer beat, aplanat de politistii care au trebuit sa intervina in forta. Politistii de la Galanesti au fost sesizati in miez de noapte prin numarul de urgenta 112 despre faptul ca pe raza comunei Fratautii Vechi, pe DJ 178 F, are loc un conflict in care este implicat un sofer beat. La fata locului, agentii au observat un autoturism marca BMW ce se afla derapat in santul de pe marginea drumului. La volanul autoturismului, a fost identificat un barbat incoerent care emana halena alcoolica. La o distanta de circa 50 metri a fost depistat si apelantul la 112, care a declarat faptul ca a fost pasager in autoturismul ajuns in sant, iar conducatorul autoturismului este Plesca Florin-Marius, de 31 de ani comuna Fratautii Vechi. Pe parcursul efectuarii cercetarii la fata locului precum si cu ocazia deplasarii de la locul faptei la sediul de politie, Plesca Florin Marius a avut un comportament agresiv verbal. Politistii au fost injurati ca la usa cortului si amenintati cu bataia si cu moartea. Pentru evitarea unui incident, agentii din cadrul sectiei au solicitat si primit sprijinul patrulei formata din trei politisti din cadrul Biroului de Odine Publica Radauti.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o imbibatie alcoolica de 1.09 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Radauti. Acolo barbatul a refuzat recoltarea de mostre biologice. In urma verificarilor in baza de date a Politiei Romane, s-a stabilit faptul ca Plesca Florin Marius are permisul retinut. Barbatul a fot initial retinut pentru 24 de ore iar ulterior el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea infractiunilor de: ultraj coroborat cu infractiunea de amenintare, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si refuzul de la prelevarea de mostre biologice.