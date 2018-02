Politisti injurati si amenintati cu moartea, la Dolhasca

Scandalagiul urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

Un individ de 30 de ani, de etnie rroma, din Gulia, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a amenintat cu moartea un echipaj de politie si i-a injurat pe agenti ca la usa cortului. Miercuri, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au dispus retinerea pentru 24 de ore a lui V.A. cercetat pentru savarsirea infractiunii de ultraj, constand in aceea ca in seara zilei de marti, in jurul orei 17.40, a amenintat in mod repetat cu moartea un agent de politie din cadrul Politiei Orasului Dolhasca care se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu. Barbatul a fost observat de agentii in patrulare pe o strada din Dolhasca, in stare vadita de ebrietate. In momentul in care agentii s-au apropiat, individul a inceput sa ii injure iar apoi i-a amenintat cu moartea. A fost nevoie ca acesta sa fie imobilizati si incatusat in plina strada, pentru a putea fi calmat. Scandalagiul urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.