Politistii au gasit la un barbat din Fratautii Noi o arma si munitie detinute ilegal

Sotia acestuia a fost cea care l-a dat pe barbat pe mana politistilor.

Politistii au gasit la un barbat de 48 de ani, din localitatea Fratautii Noi, o arma si munitie detinute ilegal. Sotia acestuia a fost cea care l-a dat pe mana politistilor. Sambata dupa amiaza, femeia de 50 de ani, din comuna Fratautii Noi, a anuntat la 112 ca a fost agresata de sot. La fata locului s-au deplasat politistii care au gasit-o pe victima, in fata locuintei sale. Ea a povestit ca in urma unor discutii in contradictoriu cu sotul ei, care se afla in stare de ebrietate, a fost lovita de catre acesta cu palmele la nivelul fetei.

La fata locului a fost identificat si agresorul, care a declarat ca dupa ce ajuns acasa de la munca, i-a spus sotiei sa pregateasca ceva de mancare, in acelasi timp observand ca femeia consumase bauturi alcoolice. De asemenea, acesta a declarat ca a agresat-o pe sotia sa dupa ce aceasta ar fi incercat sa-l loveasca. Femeia i-a condus pe politisti intr-o camera a locuintei, unde le-a aratat o arma si o cutie de munitie, pe care sotul ei, le detine ilegal si pe care de aproximativ 10 ani de zile le-a adus din Italia

Barbatul le-a declarat oamenilor legii ca nu detine permis de port arma, astfel incat politistii au ridicat arma si cele 476 alice de plumb.

De asemenea, agentii de politie au emis impotriva barbatului ordin de protectie provizoriu. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "lovirea sau alte violente", "detinerea sau portul fara drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizarii" si "introducerea sau scoaterea din tara fara drept de arme si munitii".