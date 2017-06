Politistii au identificat agresorul barbatul care a ajuns la spital cu un cutit infipt in spate. Cea care l-a injunghiat este chiar concubina sa VIDEO si FOTO

Ancheta s-a derulat cu greutate din cauza ca victima a vrut sa o protejeze pe iubita si a dar declaratii false initial. El a povestit initial politistilor ca a fost atacat de un necunoscut, pe intuneric. Ancheta a scos insa la iveala altceva.VEZI VIDEO DE ACUM 10 ZILE

Politistii au identificat agresorul barbatului de 53 de ani care in urma cu 10 zile a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu un cutit infipt in spate. Daca initial acesta declara ca a fost vorba despre un necunoscut care l-ar fi atacat in curtea concubinei sale, in intuneric, cercetarile efectuate in cauza au scos la iveala ca barbatul a fost injunghiat chiar de iubita sa, in urma unui conflict. Femeia, pe nume Covaci Luminita, a fost intre timp arestata preventiv pentru 30 de zile. Identificarea autorului a fost posibila datorita investigatiilor minutioase derulate in teren la scurt timp dupa momentul sesizarii faptei, de catre o echipa complexa de cercetare formata din lucratori operativi din cadrul IPJ Suceava Serviciul Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Reamintim ca barbatul originar din judetul Botosani, care locuia in casa din Solca a concubinei, a ajuns la spital dupa ce chiar iubita sa a sunat la 112 si a sesizat ca acesta a iesit din locuinta comuna, s-a dus la poarta, iar dupa putin timp a revenit in casa avand infipt in spate un cutit. Victima, Niculai F., nu a reusit sa isi scoata singur cutitul din rana asa ca medicii l-au dus direct in sala de operatie si i-au extras corpul strain dupa care i-au cusut rana. Lama cutitului a atins si unul din plamanii victimei, perforandu-l. Din cercetarile efectuate pana in acest moment a rezultat ca in seara zilei de 11 iunie 2017, pe fondul consumul de alcool, inculpata Covaci Luminita si persoana vatamata au avut o altercatie verbala, inculpata Covaci Luminita l-a injunghiat pe concubinul sau cu un cutit in zona dorsala, iar dupa putin timp a apelat Dispeceratul de urgente 112 afirmand ca o persoana necunoscuta l-a injunghiat pe acesta in timp ce se afla la poarta dinspre drum a locuintei lor.In prima faza barbatul a vrut sa o protejeze pe femeie si a dat declaratii contradictorii. Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si a stabilirii raspunderii penale.