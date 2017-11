Politistii cauta un batran din Falticeni care a disparut de acasa. De trei zile nu mai stie nimeni de el

Politistii cauta un batran care a disparut de acasa de trei zile. Iacob Ioan, de 80 de ani din municipiul Falticeni, in data 14 noiembrie, a plecat de la domicliu si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,60 m, greutate aproximativ 50 Kg, par carunt, tuns scurt cu inceput de calvitie, sprancene negre groase, buze subtiri, ochi caprui, are un defect de vedere la ochiul stang, are un chist(umflatura de cca un cm) pe fata pe obrazul drept in lateralul gurii, merge aplecat in fata si se ajuta la deplasare de un baston. La momentul disparitiei barbatul purta un fes de culoare inchisa, un sacou de culoare inchisa marime mai mare, pantaloni de stofa culoare inchisa si era incaltat cu cizme de cauciuc de culoare verde. Persoanele care pot da date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.