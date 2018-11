Politistii de frontiera au confiscat mii de baxuri de tigari ascunse in doua TIR-uri FOTO

Politistii de frontiera au confiscat mii de baxuri de tigari ascunse in doua TIR-uri. In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 01.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-au prezentat, pe sensul de intrare in tara, doi cetateni polonezi care conduceau doua automarfare .

Din primele verificari s-a constatat faptul ca cei doi soferi transportau, conform documentelor de insotire a marfii, placi de rigips si vata minerala din Polonia.

Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control asupra celor doua mijloace de transport, deoarece exista suspiciunea ca in acestea se afla o cantitate mare de tigari de provenienta ucraineana.

Astfel, au fost descoperite, disimulate in vederea sustragerii de la controlul vamal, mii de baxuri cu tigari ascunse, prin metoda capac, in coletele cu materialele de constructii.

Intreaga cantitate de tigari va fi ridicata in vederea confiscarii pentru continuarea cercetarilor. De asemenea, in momentul de fata, cercetarile sunt in desfasurare.