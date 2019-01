Politistii de frontiera suceveni au confiscat anul trecut aproximativ 1.900.000 de pachete cu tigari.

In anul 2018, politistii de frontiera din cadrul structurilor de pe raza judetului Suceava au instrumentat 379 de dosare penale sub aspectul savarsirii a 500 infractiuni de catre 164 persoane. Valoarea totala a bunurilor confiscate in anul 2018 este de peste 13.057.000 lei.

Pe linia migratiei ilegale, in zona de competenta a structurilor politiei de frontiera din judetul Suceava, au fost intocmite sase dosare penale cu 15 infractiuni, in care au fost implicati 20 de cetateni straini. Acestia sunt originari din tari precum: Bangladesh, India, Pakistan, Turcia, Ucraina.

Pe linia traficului international cu autoturisme furate au fost descoperite 17 autovehicule semnalate ca fiind furate si piese ce apartineau unor autoturisme furate din strainatate, in valoare de 1.344.00 lei. Pe aceasta linie de munca au fost intocmite 17 dosare penale, in care sunt cercetate 18 persoane pentru savarsirea a 19 infractiuni. Pe linia combaterii contrabandei, a fraudelor vamale si a evaziunii fiscale, politistii de frontiera au inregistrat 160 dosare penale, sub aspectul savarsirii a 177 infractiuni de catre 70 persoane.

Au fost descoperite si ridicate in vederea confiscarii 1.870.233 pachete de tigari, a caror valoare pe piata neagra de desfacere se ridica la suma de peste 10.749.000 lei.

In anul 2018, in punctele de trecere a frontierei din judetul Suceava s-au inregistrat aproximativ 2.366.840 treceri persoane (P.T.F. Siret 2.346.920 persoane si P.T.F. Vicsani - 19.920 persoane) si aproximativ 810.073 mijloace de transport ( 807.303 auto in P.T.F. Siret si 2.770 trenuri in P.T.F. Vicsani).

Dintre metodele inedite folosite pentru a introduce ilegal in tara tigarile, de catre persoanele implicate in astfel de activitati infractionale, amintim: in haine special confectionate pentru disimularea tigarilor, infasurate pe corp, in cutii de prajituri, in canistre, in frigiderul automarfarului, in placi de rigips si vata minerala, etc.

In autoturisme au fost descoperite tigari de provenienta ucraineana in: scaune, sub banchete, in portiere, in bord, in praguri, in rezervor, in roata de rezerva, in podeaua masinilor, in bara de protectie, in faruri, in rezervor, in caroseria si plafonul microbuzelor.

Totodata s-au descoperit tigari in diverse spatii special confectionate in interiorul autoturismelor si anume in: podul pedalier, rezervor, bord, cutia de viteze, banchete, barele de protectie, praguri, pereti dubli ai caroseriei microbuzului, etc.

Un exemplu semnificati este cel din data de 21 noiembrie, cand, ca urmare a exploatarii datelor si informatiilor detinute la nivelul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au efectuat un control amanuntit asupra a doua automarfare incarcate cu rigips si vata minerala, in care se aflau trei cetateni polonezi, in urma caruia a fost descoperita o cantitate impresionanta de tigari.

In urma activitatii de inventariere a tigarilor s-a constatat ca in cele doua autovehicule era ascunsa, in placile de rigips si vata minerala, cantitatea totala de 941.027 de pachete cu tigari (476.117 pachete in primul autocamion si 464.910 pachete in cel de-al doilea), diferite marci, in valoare de 903.386 lei.

Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii de catre politistii de frontiera, iar cele doua autovehicule au fost indisponibilizate la sediul Sectorului Politiei de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor.

Cei trei soferi ai automarfarelor sunt cercetati pentru savsrsirea infractiunii de contrabanda, pe numele lor fiind emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore.

Ulterior, cetatenii polonezi au fost prezentati instantei de judecata, barbatii primind mandate de arestare preventiva pe 30 de zile.

In cadrul cooperarii cu institutiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si a Ministerului Public s-au desfasurat actiuni pe linia combaterii criminalitatii transfrontaliere, actiuni desfasurate in sistem intergrat bazate pe schimbul de date si informatii. Totodata s-au desfasurat actiuni pe linia combaterii contrabandei si comertului ilicit cu produse accizabile in cooperare cu D.R.A.O.V. Iasi si pe linia combaterii migratiei ilegale cu Biroul Imigrari Suceava.

In cadrul cooperarii cu organele administratiei publice locale s-au desfasurat sedinte si intalniri de lucru intre reprezentanti ai Politiei de Frontiera Suceava si reprezentanti ai autoritatilor locale judetene precum si cu autoritatile locale din localitatile limitrofe frontierei de stat a Romaniei.

In anul 2018 au avut loc 358 de intrevederi cu granicerii ucraineni si au fost transmise si primite un numar de 1.095 comunicari cu Detasamentul de Graniceri Cernauti.