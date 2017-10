Politistii falticeneni au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere. Au fost aplicate zece sanctiuni contraventionale in valoare de peste 2.000 lei

Politia Municipiului Falticeni a organizat o actiune pe raza de competenta pe linia sigurantei traficului rutier. In cadrul actiunii au fost testati 14 conducatori auto cu aparatul etilotest. A fost constatata o infractiune si s-au aplicat zece sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 2.320 lei. Un tanar de 24 de ani, din comuna Dolhesti a fost depistat de politisti pe DJ 155A, din comuna Rasca, in timp ce conducea autoturismul, fara sa posede permis de conducere pentru nici o categorie auto. Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.