Politistii, jandarmii si pompierii suceveni la datorie de Referendum

Totodata, 114 politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera - Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava si Sectoarele Politiei de Frontiera de pe raza judetului Suceava, vor asigura paza si supravegherea a 41 sectii de votare aflate în zona de competenta.

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, alaturi de reprezentantii celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne(Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Gruparea de Jandarmi Mobila Bacau, Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni, Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera - Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, precum si alte structuri M.A.I. judetene), se vor afla in misiuni pentru siguranta desfasurarii Referendumului din 6 si 7 octombrie.



Masurile de paza si protectie instituite la locatiile sectiilor de votare presupun prezenta politistului, pentru a preveni aparitia unor incidente de natura sa perturbe procesul de votare.



523 de politisti vor asigura paza si protectia la 267 sectii de votare, dintre cele 558 ce se vor constitui pe raza judetului Suceava, iar pentru restul sectiilor de votare, dispozitivul va fi asigurat de celelalte structuri ale M.A.I.



De asemenea, peste 200 de politisti, se vor afla in strada, în perioada 6-7 octombrie, pentru a asigura masuri de ordine si liniste publica, in vederea prevenirii oricaror fapte antisociale.



Pentru interventia efectiva la eventuale incidente, politistii angrenati din paza si protectia sectiei de votare vor fi sprijiniti, la cerere, de patrulele de politie aflate in dispozitivul curent de interventie la evenimentele semnalate, care isi vor desfasura activitatea in zona.



Pentru combaterea oricaror fapte antisociale, vor fi asigurate rezerve de politisti si echipe operative, pregatite sa intervina. Astfel, aproape 100 de politisti vor fi constituiti, zilnic, in rezerve (luptatori pentru actiuni speciale si echipe operative de specialisti).



Pana la repartizarea buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii la sectiile de votare, 105 politisti si 18 jandarmi vor fi in misiuni de protectie, atat a transportului buletinelor de vot, cat si a locurilor unde acestea vor fi depozitate.



Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava si Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni va avea in responsabilitate 135 de sectii de votare dispuse in 113 locatii, unde vor fi prezenti peste 250 de jandarmi. Pentru un plus de siguranta, vor fi constituite si rezerve de interventie, capabile sa intervina in cel mai scurt timp, daca situatia o va impune.



Jandarmii vor asigura desfasurarea in conditii de siguranta a activitatii in cadrul Biroului Electoral de Circumscriptie Judetean Suceava, avand si atributii de protectie a transportului buletinelor de vot dupa incheierea procesului de votare.



230 de pompieri asigura desfasurarea in bune conditii a referendumului.



Premergator procesului electoral, pompierii au efectuat verificari la obiectivele in care sunt organizate sectii de votare, fiind inlaturate disfunctionalitatile pe linia apararii impotriva incendiilor.

De asemenea, specialistii I.S.U. desfasoara activitati de instruire pe linia prevenirii situatiilor de urgenta cu presedintii sectiilor de votare, precum si recunoasteri in teren pentru asigurarea accesului autospecialelor si gestionarea eventualelor interventii de urgenta.



Totodata, 114 politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera - Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava si Sectoarele Politiei de Frontiera de pe raza judetului Suceava, vor asigura paza si supravegherea a 41 sectii de votare aflate in zona de competenta.