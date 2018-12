Politistii locali suceveni vor dona sange in scop umanitar

Politistii locali suceveni vor dona joi sange. Aceasta initiativa are un scop umanitar avand in vedere ca in prezent unitatile spitalicesti, inclusiv Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, trec printr-o permanenta criza de sange. Bonurile valorice obtinute vor fi folosite pentru achizitionarea de produse care vor fi donate Caminului pentru Persoane Varstnice Solca.

"Politistii locali care, din diverse motive, nu vor dona sange si-au exprimat disponibilitatea de sustinere fata de cauza umanitara prin donarea unor sume de bani pentru achizitionarea de produse. Participarea la actiuni umanitare nu este o noutate pentru politistii locali, ceea ce face ca si in acest an Politia Locala Suceava sa se implice pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie", a precizat Ovidiu Doroftei, seful Politiei Locale Suceava.