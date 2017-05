Politistii si Garda Forestiera in control la o societate comerciala din Saru Dornei. Au aplicat amenzi in valoare de 26.500 lei

Pentru neregulile constate, au fost aplicate opt sanctiuni contraventionale in valoare de 26.500 lei si s-a confiscat valoric cantitatea de 106,96 m.c. lemn rotund de diverse esente, in valoare de 17.416 lei.

O echipa mixta formata din politisti ai Biroului de Combaterea Delictelor Silvice si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Saru Dornei pe linia legalitatii achizitiei, debitarii si comercializarii materialelor lemnoase, ocazie cu care, au fost constatate urmatoarele deficiente:

- nedetinerea la punctul de lucru la data de 19 mai a Registrului de evidenta a intrarilor-iesirilor materialelor lemnoase;

- in zilele de 16 decembrie 2016 si 28 februarie 2017, a primit la punctul de lucru cu mijloace auto, cantitatea totala de 2,17 m.c. cherestea rasinoase fara provenienta legala, intrucat in cele doua avize de insotire nu aveau inscrise codurile unice generate de programul SUMAL;

- in zilele de 11 aprilie si 10 mai , a primit si depozitat la punctul de lucru cantitatea de 51,65 m.c. material lemnos de diferite specii, desi avizele de insotire prezentau adaugiri necertificate;

- in perioada 01 ianuarie -19 mai, in calitate de emitent, a emis fara respectarea prevederilor legale, 2 avize de insotire secundare fara a consemna volumul total al cantitatii de cherestea exprimat in numere cu doua zecimale;

- in perioada 16 decembrie 2016-28 februarie 2017, in calitate de operator economic, destinatar al materialelor lemnoase, nu a verificat la destinatie veridicitatea codului unic prin interogarea aplicatiei SUMAL, a doua avize de insotire, pentru a constata ca acestea nu aveau coduri unice;

- in perioada 13 decembrie 2016-24 martie 2017, in calitate de utilizator SUMAL, nu a respectat obligatiile referitoare la modul de operare a datelor in programul SUMAL a 3 avize de insotire a materialului lemnos, pentru cantitatea de 16,9 m.c. material lemnos, ci a consemnat alte cantitati;

- constatarea unei diferente de 53,41 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase intre stocul faptic si scriptic;

- transmiterea cu intarziere de pana la 15 zile a raportarilor in programul SUMAL.

Astfel, pentru neregulile constate, au fost aplicate opt sanctiuni contraventionale in valoare de 26.500 lei si s-a confiscat valoric cantitatea de 106,96 m.c. lemn rotund de diverse esente, in valoare de 17.416 lei.