Politistii suceveni, Mos Craciun pentru zeci de copii sarmani din Stroiesti

Mos Craciun nu ii uita insa niciodata pe copiii pe care ii iubeste atat de mult. Si anul acesta Mosul a facut un pact cu politistii suceveni si a ajuns astfel in casele copiilor din familii cu posibilitati financiare reduse. In acest an, pe 22 si 23 decembrie, peste 80 de copii proveniti din familii nevoiase au primit cadouri de Craciun dar si dulciuri. Politistii, impreuna cu Mos Craciun (in persoana domnului Brian Douglas, vechi colaborator in cadrul actiunilor preventive) au oferit cadouri copiilor din familiile care locuiesc in catunul din proximitatea comunei Stroiesti, acolo unde in case saracacioase, nealimentate la energie electrica, locuiesc peste 20 de copii. Unii dintre ei au rezultate foarte bune la scoala chiar daca sunt nevoiti sa isi faca temele la lumina lumanarii.De asemenea, cutii cadou au primit si copiii din centre de plasament sau familii nevoiase.Sunt gesturi venite din suflet si actiuni menite sa aline suferinta unor oameni cu care viata nu a fost atat de darnica. Peste 80 de cutii cadou realizate de politisti si parteneri englezi, au fost impartite de Mos Craciun Politist.La randul lor, copiii i-au rasplatit pe politisti cu poezii si, cel mai important, cu zambete de bucurie si promisiunea ca vor alege in viata calea educatiei, cinstei si onoarei.