Politistii suceveni alaturi de copii, de 1 iunie FOTO

Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii dar si politisti de la nivelul politiilor municipale, orasenesti, sectiilor si posturilor de politie au desfasurat, in perioada 01 - 03 iunie, activitati de prevenire si informare sub sloganul "Copilarie in Siguranta". Activitatile au fost asociate marcarii Zilei Internationale a Copilului - 1 Iunie. La nivelul intregului judet, peste 3000 de copii, parinti, bunici, profesori, educatori au fost cooptati in activitati intercative cu caracter educativ, au venit la sediile subunitatilor de politie sau au primit carti si dulciuri in cadrul unor actiuni punctuale organizate cu prilejul unor manifestari dedicate Zilei Internationale a Copilului.

Activitatile au fost desfasurate in sistem integrat, in parteneriat cu lucratori ai Institutiei Prefectului - Judetul Suceava - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Suceava, care au prezentat parintilor prevederile legale privind scoaterea din tara a minorilor pe perioada vacantei da vara sau in alte situatii.De asemenea, la activitati a participat si partenerul traditional al politistilor suceveni dl. Brian Douglas, reprezentantul Romania Children Humanitarian Foundation. Copiii au putut sa ia contact direct cu echipamentele si autospecialele folosite de politisti in interventiile lor zilnice. Astfel, cei mai curiosi dintre micii vizitatori s-au urcat la volanul masinilor folosite de politisti pentru salvarea de vieti si cresterea sigurantei rutiere pe autostrazi si celelalte drumuri nationale.De asemenea, copiii prezenti alaturi de politisti au putut sa vada echipamentele folosite de politistii de interventii si actiuni speciale in misiunile lor, printre atractiile pe care le-au putut vedea aflandu-se cainii politist.Alaturi de criminalisti, cei mici au putut sa vada cum se ridica amprentele sau celelalte mijloace de proba pe care politistii le folosesc pe parcursul anchetelor pentru a descoperi cine a comis o fapta antisociala. Tot aici au vazut echipamentele care se afla in faimoasa trusa a criminalistilor si au urcat in laboratoarele mobile folosite de acestia pentru ridica si conserva probele.Special pentru sarbatoritii zilei, politistii de la prevenire au organizat jocuri si concursuri si le-au aratat celor mici ce trebuie sa faca pentru a beneficia de un plus de siguranta pe strada, acasa si in vacanta.

In data de 01 Iunie in zona centrala a municipiul Suceava si in parcul central, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au organizat alaturi de parteneri traditionali activitatea ,,Copilarie in Siguranta”. Toti copiii prezenti au raspuns la intrebari privind siguranta rutiera, siguranta fizica si patrimoniala sau siguranta in mediul on-line primind premii. Sute de carti si card-uri educative au fost inmanate copiilor, care au petrecut alaturi de politisti clipe de neuitat.Tot in data de 01 Iunie politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au fost prezenti in municipiul Falticeni alaturi de colegii din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Suceava - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Suceava. Politistii au mers la noul parc de aventura si distractii deschis in Complexul Nada Florilor si au impartit copiilor prezenti carti cu continut educativ-preventiv si jocuri puzzle.

Activitatile au continuat si in centrul municipiului Falticeni, unde copiilor le-au fost prezentate tainele muncii de politie, iar parintii si profesorii au primit recomandari si informatii din partea lucratorilor Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Suceava cu privire la documentele necesare in cazul scoaterii din tara a minorilor de catre ambii parinti sau doar de catre un parinte, precum si in alte sitautii in care legea prevede eliberarea unor documente speciale. Activitatile pe care politistii le-au pregatit pentru copii se desfasoara pe parcursul mai multor zile, pana la debutul vacantei de vara.



Recomandari pentru copii:

-Traversati strada doar pe zebra! In intersectiile aglomerate, fiti atenti la semafor!

-Daca v-ati pierdut de parinti sau bunici, mergeti la cel mai apropiat politist sau adult insotit de un copil!

-Nu va intalniti cu persoane pe care le-ati descoperit pe internet si nu le cunoasteti in realitate!

-Nu dati curs solicitarilor venite din lumea virtuala!

Recomandari pentru parinti:

-Oferiti-i timp copilului dumneavoastra! Internetul sau alte persoane ori lucruri nu pot inlocui afectiunea, comunicarea si educatia pe care doar un parinte le poate oferi!

-Fiti atenti la schimbarile lui de comportament si discutati cu el despre acestea!

-Fiti primul care il intreaba ce-l doare!