Au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 50.000 lei.

Politistii suceveni au actionat pentru prevenirea consumului de alcool la volan. Au fost aplicate aproape 150 de sanctiuni contraventionale. Serviciul Rutier - IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul polițiilor municipale si orasenesti, in perioada 15-17 septembrie, au organizat si desfasurat actiuni tematice pe drumurile publice din judet, in scopul depistarii conducatorilor auto care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice, precum si a celor care incalca legislatia rutiera in vigoare. In cadrul actiunii au fost constatate 13 infractiuni. De asemenea, au fost aplicate 149 de sanctiuni contraventionale in valoare de 49.771 lei. Pentru abaterile savarsite in trafic au fost retinute zece permise de

conducere.Totodata, pentru defectiuni tehnice si alte abateri au fost retrase cinci certificate de inmatriculare.In cadrul actiunii au fost testati cu aparatul etilotest 462 de soferi.Duminica, un barbat de 43 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc a condus autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc pe directia Suceava - Vatra Dornei avand o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul s-a ales cu dosar penal.