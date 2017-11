Politistii suceveni au amendat in doua zile 26 de cersetori

In cadrul actiunii au fost legitimate peste 100 de persoane si avertizate sau atentionate 20.

Politistii Politiei Municipiului Suceava - Biroul Ordine Publica si Sectiei de Politie Burdujeni, sprijiniti de politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au organizat, in perioada 20-21 noiembrie, o actiune pe linia asigurarii unui climat de siguranta civica, pentru cresterea sigurantei cetateanului, combaterii actelor de comert stradal neautorizat, cersetoriei, identificarea persoanelor fara adapost si instruirea acestora in perspectiva sezonului de iarna, pentru reducerea riscului victimal dar si infractional. Opt echipe de politisti au actionat in zona lacaselor de cult, intersectiilor si zonelor aglomerate din municipiul Suceava, respectiv Biserica "Sf.Vineri", Manastirea "Sf.Ioan", intersectia Calea Obcinilor - Bd. 1 Decembrie, intersectia Calea Obcinilor - Bd. George Enescu, zona supermarketului Lidl, Piata Agroalimentara George Enescu, zona magazinului Kaufland, strada Universitatii, B-dul George Enescu - Curcubeul, zona OMV, zona Catedralei de pe strada Marasesti, Casa de Cultura, Piata 22 Decembrie, Parcul Central, Magazin Bucovina, zona Selgros, zona magazinului Profi, zona Iulius Mall, Dedeman, Carrefour, Bazarul Suceava, zona magazinelor Orizont, Piata Burdujeni si Biserica "Sf.Andrei". La actiune au participat 32 de politisti, din care 21 din cadrul Biroului Ordine Publica si opt din cadrul Sectiei de Politie Burdujeni si doi politisti din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava. Au fost legitimate peste 100 de persoane si avertizate sau atentionate 20.In cadrul actiunii politistii au identificat peste 30 de persoane care apelau la mila cetatenilor sau care vagabondau, fiind aplicate 26 de sanctiuni contraventionale la Legea 61/1991 modificata, in valoare de 3000 lei. De asemenea, persoanele fara adapost au fost luate in evidenta, fiind totodata informate cu privire la oportunitatea apelarii la adaposturile de noapte. Au fost desfasurate si trei activitati de instruire a personalului centrelor de primire in regim de urgenta si adaposturilor de noapte, actiuni efectuate de catre politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava. "Politistii fac inca o data apel ca toate aceste persoane sa constientizeze riscurile la care se expun si sa apeleze la serviciile specializate. De asemenea, politistii solicita cetatenilor sa nu incurajeze cersetoria oferind sume de bani persoanelor care apeleaza la mila publicului, gestul umanitar ajungand de multe ori in mainile unor persoane care nu fac decat sa exploateze fiinte fara ajutor. Oferirea de bani nu ajuta aceste persoane, permanentizand doar un flagel social care in timp poate dezvolta si componente infractionale. Cersetoria inseamna pe langa ruinarea viitorului personal si profesional al tinerilor si primul pas catre delincventa si infractionalitate. De la mana intinsa, pana la furt sau talharie prin smulgere nu e decat un pas, un pas care se scurteaza uneori prin complicitatea noastra", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.