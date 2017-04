In cadrul actiunii au fost aplicate 41 de amenzi si confiscate bunuri in valoare de peste 3.000 lei.

Politistii suceveni au aplicat sanctiuni contraventionale de peste 90.000 lei pentru schimb ilegal de valuta si comert neautorizat. Lucratori din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitaţii Economice, au desfasurat, miercuri, o actiuni pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile, a comertului neautorizat precum si a schimbului ilegal de valuta. Actiunea s-a desfasurat pe raza municipiilor Radauti, Falticeni, Vatra Dornei, a orasului Gura Humorului si localitatilor Arbore si Straja. In cadrul actiunii au fost aplicate 41 sanctiuni contraventionale, in valoare de 90.000 lei, au fost confiscate bunuri in valoare de 3165 lei si a fost constatata o intractiune.