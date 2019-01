Politistii suceveni au emis sapte ordine de protectie provizorii, doar in ultima saptamana

Doar in ultima saptamana, politistii suceveni au emis sapte ordine de protectie provizorii.De la 28 decembrie 2018, politistii care intervin la cazuri de violenta domestica pot emite, dupa analizarea situatiei pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protectie provizoriu, valabil cinci zile, astfel incat victima nu va mai fi nevoita sa astepte unul incuviintat de judecator.

Ordinul de protectie provizoriu se emite de catre politistii care, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata ca exista un risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea unei persoane sa fie pusa in pericol printr-un act de violenta domestica, in scopul diminuarii acestui risc.

"Siguranta in familie si prevenirea violentei domestice sunt prioritati ale politistilor suceveni in anul 2019", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Sambata, politistii SPR1 Vadu Moldovei, au fost sesizati prin SNUAU 112, la solicitarea echipajului de Ambulanta despre faptul ca o femeie de 49 de ani, din comuna Risca, a fost agresata de ginerele sau.

In urma cercetarilor s-a stabilit ca sambata, in jurul orei 17.00, intre femeie si ginerele sau, de 41 de ani, din aceeasi localitate, care locuiesc la aceeasi adresa, a izbucnit un conflict spontan in urma caruia barbatul a lovit-o cu palma pe soacra sa, cauzandu-i leziuni usoare.

La fata locului a fost solicitata interventia unui echipaj de ambulanta, insa femeia a refuzat sa fie transportata la Spitalul Municipal Falticeni in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Intrucat victima si agresorul locuiesc la acelasi imobil si urmare a intocmirii formularului de evaluare a riscului, a rezultat o situatie de risc iminent ce a impus emiterea unui ordin de protectie provizoriu, cu valabilitate din 12 ianuarie , ora 21.00 pana in 17 ianuarie, ora 21.00.

Agresorul a declarat ca in perioada mentionata va locui la domiciliul mamei sale, din comuna Boroaia. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "violenta in familie".

Anterior, Politia Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca pe strada Podu Verde, din localitate, are loc o agresiune intre doi frati.

Cu ocazia cercetarilor efectuate s-a constatat faptul ca vineri, un barbat de 29 ani, din municipiul Vatra Dornei, se afla in apartamentul in care locuieste impreuna cu mama sa, cu fratele sau de 27 ani, din aceeasi localitate si doi copii minori (nepoti).

Barbatul de 29 de ani, pe fondul consumului de alcool s-a incaierat cu fratele sau, cei doi lovindu-se reciproc.Cei doi s-au prezentat la Spitalul Municipal Vatra Dornei unde au primit ingrijiri medicale.In urma evaluarii situatiei de fapt si a completarii formularului de risc a fost emis Ordinul de protectie provizoriu pentru barbatul de 29 de ani, incepand cu 11 ianuarie, ora 21.30, pe o perioada de 120 ore respectiv 5 zile, cu evacuare temporara din locuinta si interdictia de a se apropia la o distanta de 100 metri fata de fratele sau de 27 de ani. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de "violenta in familie".

Pentru a veni in sprijinul victimelor, legislatia privind violenta domestica a fost modificata si completata (prin Legea nr. 174 din 13 iulie 2018), fiind reglementata modalitatea de interventie a politistilor in cazurile de violenta domestica si emiterea ordinului de protectie provizoriu de catre acestia. Astfel, la sfarsitul anului trecut, a fost aprobat si publicat in Monitorul Oficial Ordinul ministrului afacerilor interne si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre politisti.

De la data de 28 decembrie 2018, politistii pot emite ordinul de protectie provizoriu, prin care se dispun, pentru o perioada de 5 zile, una sau mai multe masuri de protectie a victimelor.

Ordinul stabileste procedura de interventie a politistilor, de cooperare cu celelalte institutii cu atributii in prevenirea si combaterea violentei domestice, metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului si procedura de emitere a ordinului de protectie provizoriu, precum si cea de punere in executare a acestuia.

Interventiile politistilor la cazurile de violenta domestica se pot realiza din oficiu sau ca urmare a sesizarilor primite prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta (112), formulate in scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unitatilor de politie de catre persoanele implicate in actele de violenta domestica, de catre persoanele care au asistat la producerea actelor de violenta domestica sau de catre alte persoane.

In cadrul interventiilor, politistii pot lua masuri pentru separarea victimei de agresor si pot realiza orice alte demersuri necesare eliminarii riscurilor imediate. Ei observa si adreseaza intrebari cu privire la starea fizica a persoanelor implicate si, daca se impune, solicita interventia echipelor medicale. Informeaza atat victima, cat si agresorul, cu privire la drepturile si obligatiile lor si masurile ce vor fi dispuse in urma evaluarii situatiei de fapt.

De asemenea, sesizeaza structurile specializate ale Politiei Romane sau ale altor institutii in situatia in care, in urma verificarii sesizarii, sunt constatate si alte fapte incriminate, obtinand probe, dupa caz.

Ordinul prevede si modul in care politistii trebuie sa actioneze in situatii speciale, spre exemplu in cazul evacuarii agresorului din imobil.

Cu ocazia interventiei, in vederea stabilirii existentei unui risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea persoanelor sa fie pusa in pericol printr-un act de violenta domestica, politistii evalueaza situatia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului ce cuprinde 21 de intrebari. Pe baza raspunsurilor, se stabileste daca exista realmente riscul ca viata sau integritatea fizica a victimei sa fie pusa in pericol.

Primele sapte intrebari se refera la situatii de o gravitate mai ridicata. Astfel, printre altele, victima va trebui sa raspunda la urmatoarele intrebari: "Agresorul/agresoarea a incercat vreodata sa va ucida?", "A folosit vreodata arme sau obiecte care sa va raneasca?" sau "In urma acestui incident ati suferit leziuni? Echimoze, Excoriatii, Plagi taiate/intepate/impuscate, Arsuri, Mutilari, Altele?".

Daca la doua din primele sapte intrebari raspunsul este afirmativ, politistul va incadra situatia ca avand un "risc iminent pentru victima" si va putea emite ordinul de protectie provizoriu.

In situatia in care concluziile rezultate in urma intocmirii formularului de evaluare a riscului indica existenta unui risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea victimei sa fie pusa in pericol, politistul care a intocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protectie provizoriu. „Cu ocazia evacuarii temporare din locuinta, agresorului i se ofera timpul strict necesar pentru ca acesta sa isi poata lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de stricta necesitate".

Fata de agresor, politistul, prin ordinul de protectie provizoriu, poate dispune si alte obligatii sau interdictii, si anume: pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de membrii familiei acesteia, fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate sau, daca este cazul, predarea catre politie a armelor detinute de acesta.