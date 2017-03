Politistii suceveni au oferit flori si felicitari doamnelor si domnisoarelor de 8 Martie GALERIE FOTO

De asemenea, politistii din cadrul Serviciului TF Suceava au impartit flori doamnelor aflate pe peronul garii si in sala de asteptare dar si angajatelor CFR.

Politistii suceveni au oferit flori si felicitari doamnelor si domnisoarelor de 8 Martie. Astfel, politistii rutieri si cei din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, au oferit doamnelor si domnisoarelor aflate in trafic, flori si felicitari personalizate. Actiunile s-au desfasurat in zona centrala a municipiului Suceava, in zona Garii Burdujeni si pe DN 17 si DN2. Politistii au felicitat participantele la trafic si le-au urat o primavara frumoasa, fara evenimente rutiere, transmitand, in acelasi timp si mesaje educative pe linie de circulatie. De asemenea, politistii din cadrul Serviciului TF Suceava au impartit flori doamnelor aflate pe peronul garii si in sala de asteptare dar si angajatelor CFR. Cu aceasta ocazie au fost promovate si recomandari cu privire la siguranta personala si patrimoniala si siguranta pe timpul calatoriei cu trenul." Activitatile politistilor s-au bucurat de aprecierea doamnelor si domnisoarelor, dar si a barbatilor care speram sa devina mai responsabili si sa aprecieze tot mai mult pe cele care le sunt aproape", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.