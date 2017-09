Politistii suceveni au oferit ghiozdane si rechizite copiilor sarmani din Stroiesti si Scheia FOTO

Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii in colaborare cu Brian Douglas, reprezentantul unei fundatii olandeze, au oferit 50 de ghiozdane echipate cu penare si rechizite copiilor cu posibilitati financiare reduse din comunele Stroiesti si Scheia, in ultimele zile de vacanta(07 - 10 septembrie).20 de ghiozdane echipate au fost oferite copiilor dintr-un catun izolat din comuna Stroiesti dar si copiilor identificati la munca campului alaturi de parintii lor pe terenurile cultivate cu cartofi din apropierea satului. Totodata s-au purtat discutii cu parintii pentru a-i constientiza pe acestia cu privire la importanta frecventarii cursurilor scolare de catre copii si importanta educatiei pentru dezvoltarea acestora. Alte 30 de ghiozdane si rechizite au fost distribuite copiilor din comunitatea de romi din comuna Scheia. Pe langa masurile operative instituite in cadrul zonei de siguranta speciala din comuna Scheia, o componenta importanta este si cea preventiva. Din analizele de caz efectuate s-a constatat ca muti dintre autorii de infractiuni sunt minori, tocmai de aceea impunandu-se interventia preventiva in scopul promovarii actului educational si implicit in vederea limitarii participatiei minorilor la savarsirea de infractiuni. Minorilor si parintilor acestora li s-au prezentat avantajele urmarii cursurilor scolare si adoptarii unui comportament civilizat si incadrat de legalitate. "Politistii stimuleaza astfel dezvoltarea unui comportament antiinfractional si antivictimal, promovand educatia - factor principal in activitatea de prevenire a infractionalitatii. Pentru politistii suceveni, siguranta in unitatile de invatamant constituie, si in cursul acestui an scolar, o prioritate. Vom continua derularea de activitati pentru cresterea gradului de securitate atat in incinta unitatilor de invatamant si in zonele adiacente, cat si pe traseele de acces catre scoli. Politistii suceveni ureaza mult succes in noul an scolar tuturor, elevi, parinti si cadre didactice!", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.