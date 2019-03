Politistii suceveni au oferit peste o suta de martisoare lucrate manual de o fetita de 13 ani FOTO

Politistii de prevenire au derulat, in perioada 01-03 martie, activitati interactive asociate venirii primaverii, scopul acestora fiind, in special responsabilizarea populatiei in vederea prevenirii situatiilor de risc victimal.

Astfel, oamenii legii au oferit peste 100 de martisoare cu o poveste aparte. Martisoarele oferite de acestia au in spate povestea emotionanta a unei fetite de 13 ani cu posibilitati financiare reduse, care le-a confectionat manual, incercand in acest mod sa obtina bani pentru rechizitele scolare. Politistii au aflat povestea ei si au ajutat-o, daruind la randul lor martisoarele copiilor si persoanelor varstnice impreuna cu carti si ghiduri preventive.

Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Suceava, impreuna cu politistii de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Suceava au oferit cetatenilor martisoare dar si materiale cu caracter informativ, continand recomandari preventive.

Actiunile s-au derulat pe raza municipiului Suceava dar si in localitatea Carlibaba cu prilejul unui eveniment local.

"Politistii de prevenire au atras atentia si cu privire la riscurile victimizarii in cazul unor infractiuni de furt si talharie, primavara fiind anotimpul in care doamnele incep sa isi expuna mai frecvent bujuteriile si alte bunuri de valoare", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Recomandari ale politistilor:

Cand observati ca sunteti urmariti de un individ sau de mai multi deplsati-va prin zone intens circulate, chiar daca acest lucru presupune schimbarea traseului. Solicitati ajutorul primului politist intalnit in calea dumneavoastra.

Nu va afisati ostentativ cu obiecte de valoare (lantisoare, bratari)

In ziua in care va primiti salariul treceti intai pe acasa pentru a va lasa banii, apoi mergeti la cumparaturi doar cu suma necesara.

Nu va lasati atrasi in locuri dosnice de catre indivizi care ofera spre vanzare diverse produse (de obicei mai ieftine).

Nu va laudati persoanelor necunoscute cu bani sau valori pe care le aveti asupra dumneavostra sau acasa.

La intrarea intr-un imobil fiti foarte atenti daca in hol sau in zonele intunecate nu se afla persoane suspecte, pretabile la comiterea de infractiuni. Nu stati cu spatele spre acele locuri.