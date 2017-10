Politistii suceveni continua actiunile de prevenire in scoli

La actiuni au participat peste 160 de politisti.

Politistii suceveni au intensificat, in perioada 18 - 19 octombrie, actiunile pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic, asigurarea protectiei unitatilor de invatamant, prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente scolilor, precum si a absenteismului scolar. In aceasta perioada, au desfasurat activitati specifice politistii de proximitate din mediul urban si politistii din cadrul sectiilor de politie rurala/posturilor de politie comunale, principalele obiective ale actiunii fiind: prevenirea comiterii de fapte antisociale de catre elevi, prevenirea victimizarii minorilor, cresterea gradului de siguranta rutiera in zona unitatilor de invatamant, dar si prevenirea cazurilor de absenteism scolar. S-a urmarit, de asemenea, cresterea gradului de asigurare a pazei si protectiei bunurilor apartinand unitatilor de invatamant si prevenirea si combaterea vanzarii de produse din tutun si bauturi alcoolice minorilor.Drept consecinta, pentru cresterea gradului de siguranta in unitatile de invatamant au actionat in sistem integrat peste 160 de politisti, acestora alaturandu-se un numar de 97 reprezentanti ai altor institutii, 91 dintre acestia constituind personal al unitatilor de invatamant.

Zilnic, echipaje de politie au fost prezente in zona intrarilor in scoli, in intervalele orare in care se efectueaza intrarea si iesirea de la cursuri a elevilor.De asemenea, au fost efectuate patrulari in zona scolilor, atat pe parcursul orelor de curs, cat si in perioadele cand elevii nu au avut cursuri, intrucat multe unitati scolare detin terenuri de sport care sunt frecventate de un numar mare de copii.Politistii au desfasurat intalniri preventive cu elevii in cadrul unitatilor scolare, fiind organizate 83 de activitati de informare si responsabilizare a elevilor.Actiunile politistilor au vizat si prevenirea absenteismului scolar. Au fost identificati 42 de elevi in situatie de absenteism scolar, fiind realizate opt informari catre unitatile de invatamant privind elevii depistati absentand de la cursuri.De asemenea, politistii au efectuat 84 de controale privind respectarea prevederilor Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. In vederea prevenirii si combaterii vanzarii de produse din tutun si bauturi alcoolice minorilor, au fost verificate 118 societati comerciale.Politistii au constat savarsirea unei infractiuni si au aplicat 42 de sanctiuni contraventioanle, in valoare de 11.320 lei.