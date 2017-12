Politistul atacat cu sabia, in continuare in stare critica

Starea politistului Dan Ciprian Sfichi este in continuare critica, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie "Nicolae Oblu" din Iasi, Marius Dabija. Politistul sucevean se afla in continuare la Terapie Intensiva, unde este tinut in coma indusa. Medicii sunt rezervati in ce priveste evolutia starii sale si spun ca pot aparea complicatii precum o infectie in urma operatiilor suferite."Pacientul este stabil, intubat, ventilat. El este stabil hemodinamic si este sustinut de aparate", a spus Marius Dabija. Atacatorul politistului, radauteanul Alexandru Hutuleac, a fost arestat preventiv. El sustine ca nu a stiut ca la usa lui sunt mascatii atunci cand a scos sabia ci a crezut ca va fi atacat de recuperatori de bani, el avand o datorie neplatita catre niste indivizi.