Politistul atacat cu sabia isi revine in spital. El isi misca membrele si raspunde unor stimuli

Starea politistului atacat marti de un interlop cu sabia in timpul unei perchezitii la Radauti se imbunatateste.Acesta poate sa isi miste membrele si raspunde unor stimuli dup ace a fost operat la cap de doua ori de catre medicii ieseni. Mai mult, el a putut miercuri seara sa tina telefonul si sa isi asculte fetitele de 4, respective 6 ani. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, intr-o postare emotionanta pe contul sau de socializare

'Rugamintile noastre, ale politistilor dar si ale tuturor oamenilor de bine au ajuns acolo unde trebuie. Speranta noastra si lacrimile familiei au induplecat un destin si au dat speranta de viata. Astazi, politistul erou Ciprian Sfichi si-a miscat membrele si a raspuns unor stimuli. In aceasta seara colegul nostru a tinut in propria mana un telefon mobil si a primit o energie incomensurabila: si-a ascultat cele doua fiice urandu-i sa vina acasa cat mai repede. Exista minuni, exista Dumnezeu si existam noi caretrebuie sa fim uniti si sa nu ne pierdem speranta. Fii tare camarade. Ca si alta data, ne bazam pe tine', a scris Epureanu.