Politistul care si-a batut si amenintat colegii a fost trimis in judecata

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Dumitru Norocel, agent de politie la Politia Municipiului Falticeni. Acesta este cercetat in stare de arest preventiv cu privire la savarsirea a doua infractiuni de ultraj si a infractiunii de refuz de prelevare mostre biologice.

Barbatul si-a amenintat si lovit colegii. Incidentul a avut loc in data de 22 octombrie, in jurul orei 19.30, pe o strada din municipiul Falticeni. Agentul de politie, care emana miros de alcool, a tamponat si avariat un alt autoturism, parcat in mod regulamentar. Dupa incident, acesta a coborat din autoturism, insa nu i-a permis proprietarului autoturismului avariat sa fotografieze urmarile accidentului si a parasit zona.

La scurt timp organele de politie insotite de proprietarul autoturismului avariat au observat autoturismul celui care a provocat accidentul, care era angajat intr-o manevra de parcare, cu motorul pornit, soferul sau efectuand miscarile cu farurile stinse. In acel moment, agentii de politie l-au recunoscut la volanul autorismului pe colegul lor.

Politistii au coborat din autospeciala si s-au indreptat spre autoturismul lui Dumitru Norocel, moment in care agentul, aflat singur in masina, a oprit motorul si a coborat din masina, incuind-o. El i-a recunoscut, la randul sau, pe colegii lui. Agentii de politie i-au solicitat acestuia sa ii insoteasca la autospeciala politiei, dar barbatul a refuzat sa le dea curs, intrand in incinta blocului incercand sa se sustraga solicitarilor. Unul dintre agentii de politie l-a somat legal pe acesta sa se opreasca, apoi l-a prins de mana stanga. In acel moment, Dumitru Norocel l-a lovit pe agentul de politie in cauza cu palma in zona tamplei, distrugandu-i ochelarii de vedere.

Agentii de politie l-au imobilizat pe barbat, in sensul ca l-au incatusat si urcat in autospeciala politiei, apio l-au condus la sectia de politie.

In sediul Politiei, agentul a continuat sa se manifeste agresiv, pe un ton ridicat, tipand la colegii sai, fiind apoi condus in sala de asteptare. Aici, barbatului i s-a solicitat in mod repetat sa fie testat cu aparatul etilotest, intrucat emana un puternic miros de alcool, acesta refuzand.

Dumitru Norocel, ramas incatusat intrucat se manifesta in episoade agresive, a fost condus de catre agentii de politie, cu autospeciala, la o unitate medicala in vederea prelevarii de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Ajuns in incinta unitatii medicale, acesta, desi incatusat, s-a manifestat agresiv, l-a lovit pe acelasi agent de politie cu piciorul, de mai multe ori in zona tibiei stangi. In plus, barbatul l-a amenintat pe agentul de politie cu moartea, cu acte de violenta si cu destituirea din functie, iar pe un alt agent de politie, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, coleg de echipaj cu primul agent de politie, l-a amenintat cu destituirea din functie si alte fapte pagubitoare cu consecinte negative, fara a le detalia continutul, in aceleasi imprejurari.

La sosirea medicului de garda, Dumitru Norocel a refuzat sa-i fie prelevate mostre biologice de sange la solicitarea expresa si repetata a organelor de politie.

Agentul a fot escortat inapoi la sediul Politiei unde a ontinuat sa se manifeste agresiv, amenintandu-l pe primul agent de politie cu moartea si cu acte de violenta. Ulterior, dupa ce i-au fost citite actele intocmite si care il priveau pe acesta, a fost descatusat, plecand acasa.

Ulterior, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava din 24 octombrie, Judecatoria Falticeni, prin judecatorul de drepturi si libertati, a dispus luarea masurii arestarii preventive fata de agentul de politie, acesta fiind cercetat in stare de arest preventiv.