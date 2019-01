Politistul de frontiera care a facut infarct in timpul patrularii, inmormantat cu onoruri militare VIDEO

La ceremonialul funebru care a avut loc la orasul Vicovu de Sus, au participat sute de persoane, membri de familie, colegi politisti, cunoscuti si prieteni. Slujba de pomenire a fost oficiata de un sobor de preoti. El a fost condus pe ultimul drum in acordurile fanfare militare.

Jale mare, la Vicovu de Sus, acolo unde politistul de frontiera mort in timpul serviciului a fost inmormantat cu onoruri militare in prezenta a sute de oameni. Dumitru Biru (46 de ani), agent sef adjunct in cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Suceava, Sectorul Politiei de Frontiera Vicovu de Sus, s-a prabusit la pamant in timpul unei misiuni de patrulare la granita cu Ucraina dupa ce i s-a facut rau. Colegii au sunat la 112 iar barbatul a fost dus la spitalul din Radauti. Daca initial acesta dadea semne ca isi revine, dupa o ora si jumatate a intrat in stop cardio respirator, in urma unui infarct miocardic. Politistul nu a acuzat pana la acel moment vreo problema de sanatate grava. La ceremonialul funebru care a avut loc la orasul Vicovu de Sus, au participat sute de persoane, membri de familie, colegi politisti, cunoscuti si prieteni. Slujba de pomenire a fost oficiata de un sobor de preoti. El a fost condus pe ultimul drum in acordurile fanfare militare. Dumitru Biru era foarte apreciat de localnici si unul dintre cei mai cunoscuti gospodari din oras. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!