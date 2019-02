Politistul de frontiera care a provocat un accident mortal a fost plasat sub control judiciar FOTO

Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Sambata, politistul de frontiera a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava care a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Politistul de frontiera care a provocat un accident in urma caruia un barbat de 62 de ani si-a pierdut viata a fost plasat sub control judiciar. Accidentul a avut loc pe DN 29 A, pe raza comunei Zvoristea, vineri dimineata.

Politistul de frontiera, pe nume Ionel Marian, de 23 ani din municipiul Dorohoi, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasens. Acolo, autovehiculul acestuia a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de barbatul din comuna Candesti, judetul Botosani. In urma impactului, a rezultat ranirea grava a conducatorului auto de 62 de ani, care, in timp ce era transportat cu ambulanta la spital, a decedat.

Politistul de frontiera a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,23 mg/l alcool pur in aer expirat, dupa care, la spital, i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Sambata, politistul de frontiera a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava care a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "ucidere din culpa".