Politistul lovit cu sabia in cap a fost detubat si vorbeste cu cei din jur

Politistul Dan Ciprian Sfichi, atacat cu sabia de un interlop in timpul unei perchezitii, saptamana trecuta, se simte mai bine si a fost detubat. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie Iasi, Mircea Gramada. Politistul vorbeste correct, insa are deficit locomotor pe partea stanga a corpului.'Pacientul este constient si vorbeste, comunica cu medicii si asistentele medicale. Nu vorbeste cu probleme, vorbeste bine. Este logic si coerent. Exista un deficit motor pe jumatate din corp. Urmeaza sa se faca incercari de alimentare pe cale naturala. Pacientul comunica cu cei din anturaj, cu asistentele medicale. El beneficiaza de o kinetoterapie intensiva si este in continuare in sectia de terapie intensiva. Evolutia neurologica este favorabila insa trebuie sa tinem cont ca oricand pot sa apara complicatii locale sau generale. De asemenea, nu ne putem pronunta in acest moment cu privire la sechelele cu care va ramane deoarece cel putin sase luni de zile va trebui sa efectueze o activitate de recuperare neuromotorie in mediul specializat. In acest moment exista sperante ca prognosticul vital este favorabil", a declarat Mircea Gramada. Politistul de la SAS a ajuns in stare foarte grava la spital, saptamana trecuta dupa ce un traficant de droguri din Radauti, Alexandru Hutuleac, l-a lovit cu o sabie in cap in timp ce mascatii îi intrau in casa pentru a efectua o perchezitie. Lovitura a fost atat de violenta incat lama sabiei a atins creierul politistului, acesta suferind grave leziuni cranio cerebrale. Din nefericire, la momentul incidentului, Sfichi nu purta casca de protectie. Medicii erai foaret rezerbati atunci in ce priveste sansele sale de supravietuire. Agresorul sau a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru tentativa de omor si ultraj.