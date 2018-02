Politistul lovit cu sabia in cap in timpul unei perchezitii, tranferat la Spitalul Militar Central

Politistul sucevean lovit cu sabia in cap in timpul unei perchezitii a fost transferat cu o ambulanta de la Spitalul de Neurochirurgie Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Universitar de urgenta Militar Central. Anuntul a fost facut pe pagina de socializare a MAI. 'Avem vesti despre Ciprian!Astazi, Ciprian Sfichi a fost transferat, cu o ambulanta MAI, de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central. Multumim pentru sprijin colegilor de la MAPN! Stim ca va fi asistat de cei mai buni medici!Ii dorim recuperare rapida!', a anuntat MAI. Dan Ciprian Sfichi a fost ranit pe data de 5 decembrie 2017, in timpul unei perchezitii la domiciliul unui traficant de droguri din Radauti, si de atunci a stat internat in spitalul iesean. Acesta are nevoie de recuperare, neputand sa miste o partea corpului. De altfel, medicii spun ca este un miracol faptul ca politistul a scapat cu viata avand in vedere leziunile cerebrale suferite. Agresorul acestuia se afla in continuare in arest preventiv.