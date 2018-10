Politistul lovit cu sabia in cap la Radauti a ajuns marti la Spitalul Judetean Suceava din cauza unor complicatii

Starea politistului lovit cu sabia in cap, la finele anului trecut, in timpul unei perchezitii domiciliare in Radauti, s-a inrautatit. Dan Ciprian Sfichi a ajuns marti dimineata la Urgentele Spitalului Judetean Suceava din cauza unor complicatii la ranile suferite. Acesta a inceput sa se simta rau de luni noapte iar medicii suceveni care l-au evaluat spun ca este posibil sa aiba o infectie la operatia de la cap. Apropiatii sustin ca politistul vorbeste tot mai greu si are dificultati mari in a se misca. Politistul a fost transferat cu un elicopter la Spitalul Militar Bucuresti. Reamintim ca Dan Ciprian Sfichi a fost lovit cu sabia in cap, pe 5 decembrie 2017, pe timpul unei perchezitii domiciliare, de suspectul intr-un dosar de trafic de droguri. El nu purta casca de protectie si a suferit leziuni cranio cerebrale foarte grave.