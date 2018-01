Politistul lovit cu sabia in cap la o perchezitie a fost externat din Spitalul de Neurochirurgie Iasi

Politistul sucevean lovit cu sabia in cap la o perchezitie in Radauti, a fost externat luni de la Spitalul de Neurochirurgie Iasi. Acesta urmeaza, conform medicilor, sa fie internat intr-o clinica din Reghin pentru urmatoarele 6 luni, unde va face tratament de recuperare. El nu poate misca partea stanga a corpului. In tot acest timp, Dan Ciprian Sfichi va trebui sa poarte o casca pentru a-i proteja capul de orice eventual traumatism. Politistul de la Interventie Rapida a fost ranit in timp ce efectua o perchezitie, la Radauti, in casa unui traficant de droguri. Acesta a intrat primul in locuinta suspectului, insa fara a purta casca de protective si a fost lovit de barbat cu o sabie in cap, fiind grav ranit. Initial medicii erau foarte rezervati in ce priveste sansele politistului de a scapa cu viata.