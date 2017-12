Politistul lovit cu sabia in cap va fi recompensat cu salariu de excelenta

Dan Ciprian Sfichi, polititul lovit cu sabia in cap in timpul unei perchezitii, va fi recompensat cu salariu de excelenta. Asa au decis mai marii IPJ Suceava. Acesta va primi timp de 6 luni, incepand din ianuarie 2018, 50% din salariul de functie. Conform colegilor, politistul isi revine, a vorbit cu cei care l-au vizitat si chiar a facut glume. El poate manca singur si isi misca partea dreapta a corpului. Medicii spun insa ca acesta risca sa ramana paralizat pe partea stanga. Atacatorul sau spune ca nu a stiut ca la usa sunt mascatii, ci a crezut ca sunt recuperatori, el avand de platit o datorie in bani catre niste indivizi. Hutuleac si apropiatii mai acuza si ca politistii nu au respectat procedurile in cazul perchezitiei respective. De partea cealalta, politistii sustin ca ei au efectuat somatiile necesare si ca Alexandru Hutuleac le-ar fi auzit si chiar i-a rugat sa nu sparga usa. Cert este ca politistul ranit grav nu avea casca de protectie si nici scut pentru interventii cu risc ridicat.