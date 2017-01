Pompierii ofera cursuri de prim ajutor sucevenilor, la Carrefour Suceava

La aceasta activitate vor participa un echipaj format din patru pompieri militari(trei paramedici si un asistent coordonator SMURD), impreuna cu voluntari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, in parteneriat cu Carrefour Suceava, va desfasura in perioada 19-21 ianuarie a.c., o activitate de instruire a cetatenilor in acordarea primului ajutor medical. Activitatea, desfasurata in contextul Saptamanii Sanatatii, este o continuare a evenimentului educativ initiat de pompierii militari suceveni "Fii pregatit sa salvezi o viata!", la care au participat toamna trecuta mii de persoane, pe stadionul "Areni", la atelierele cu teme de acordare a primului ajutor medical. Joi, vineri si sambata, intre orele 13:00-17:00, toti cetatenii care vor fi in zona de intrare a hipermarketului Carrefour Suceava, vor putea beneficia de exercitii de acordare a primului ajutor medical in cazul fracturilor, plagilor si arsurilor. De asemenea, se va prezenta suportul vital de baza (SVB) la adult si la copil, precum si efectuarea dezobstructiei cailor aeriene la adult, copil si nou-nascut. In acelasi timp, vor rula pe un ecran diferite filme cu tehnici de acordare a primului ajutor medical.

La aceasta activitate vor participa un echipaj format din patru pompieri militari (trei paramedici si un asistent coordonator SMURD), impreuna cu voluntari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava.

Teme prezentate:

- Acordarea primului ajutor in cazul fracturilor: definitia fracturilor; mecanisme de producere; tipuri de fracturi; semne de probabilitate; imobilizarea fracturilor;

- Acordarea primului ajutor in cazul plagilor: definitia plagilor; mecanisme de producere; tipuri de plagi; hemostaza provizorie; pansament;

- Acrodarea primului ajutor medical in cazul arsurilor: definitia arsurilor; mecanisme de producere; clasificarea arsurilor dupa profunzime; pansament;

- Suportul Vital de Baza (SVB) la copil: recunoasterea stopului cardio-respirator (SCR) la copil; cauzele cele mai frecvente care duc la instalarea SCR la copil (simulare pe voluntar); manevre de resuscitare cardio-pulmonara (RCP);

- Suportul Vital de Baza (SVB) la adult: recunoasterea stopului cardio-respirator (SCR) la adult; cauzele cele mai frecvente care duc la instalarea SCR la copil (simulare pe manechin); manevre de resuscitare cardio-pulmonara (RCP);

- Dezobstructia cailor aeriene la adult, copil si nou-nascut: recunoasterea obstructiei de cai aeriene; manevre de dezobstructie.