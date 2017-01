Pompierii suceveni au ajutat la deszapezirea trotuarelor din municipiu VIDEO

Zeci de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava au intervenit, joi dimineata, pentru deszapezirea trotuarelor de pe strada Universitatii. Acestia au curatat trotuarele si zonale invecinate, de la sediul ISU si pana in dreptul Primariei Suceava."Atunci cand nu au misiuni, pompierii militari suceveni sunt intr-o pregatire continua, pe toate planurile.Pe de o parte, salvatorii executa misiuni de recunoastere a raioanelor de interventie, pentru a cunoaste dinainte in detaliu aproape orice zona de pe teritoriul judetului. Fac exercitii deseori, simuland diverse situatii de urgenta la obiective cu risc.Pe de alta parte, periodic au loc controale ale pompierilor in diferite unitati de stat si private. In aceste unitati, cel mai important este faptul ca ajung sa cunoasca bine dispozitivele, cu minusuri si plusuri, astfel incat intr-o situatie de urgenta stiu ce forte si mijloace sa foloseasca la plecarea pentru o misiune reala.Zilnic, pompierii au in programul de pregatire continua doua ore de sport, dar si evaluari fizice periodice. Se pregatesc zi de zi pentru ceva ce nici ei si nimeni nu isi doreste, dar care se poate intampla oricand, in orice colt al judetului sau chiar al tarii.Merg la competitii sportive si profesionale si reusesc sa urce pe podium la fiecare concurs, fapt ce demonstreaza ca au un nivel ridicat de pregatire.Astazi, "pregatirea continua" s-a mutat pe strada Universitatii. Pompierii militari au curatat trotuarele si zonele invecinate, pana in dreptul sediului Primariei. Stim ca avem multi vecini in varsta, pentru care deplasarea pe stradutele inzapezite se face cu greutate, si am vrut sa le dam si lor o mana de ajutor", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.