Pompierii suceveni au avut peste 11.500 de interventii anul trecut VIDEO

S.M.U.R.D. a intervenit in 7.643 cazuri, acordand ajutor medical de urgenta sau descarcerare la 7.192 persoane din care 6.545 adulti si 647 copii.

La nivelul zonei de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, in anul 2017, au fost inregistrate 11.617 iesiri la interventie, din care: 11.301 situatii de urgenta(in medie 30,96 pe zi), din care: 7.643 cazuri de urgenta asistate de S.M.U.R.D.(67,63%); 850 incendii(7,52%), din care:728 incendii(6,44%);122 incendii de vegetatie uscata si resturi menajere(1,08%);1.810 alte situatii de urgenta(16,02%);790 alte interventii (6,99%);69 asistenta persoane (0,61%);139 actiuni pentru protectia comunitatilor(1,23%); 125 intoarceri din drum; 173 deplasari fara interventi si 18 alarme false.

Pe timpul interventiilor s-au inregistrat 28 victime(15 adulti decedati, 12 adulti si un copil raniti), 78 animale si 431 pasari moarte si pagube de aproximativ 16.594.928 lei. S.M.U.R.D. a intervenit in 7.643 cazuri, acordand ajutor medical de urgenta sau descarcerare la 7.192 persoane din care 6.545 adulti si 647 copii.

Fata de anul 2016 numarul cazurilor de urgenta la care a participat S.M.U.R.D. a scazut cu -5,20 %, numarul persoanelor asistate scazand cu -5,14 %. Printre cauze pot fi amintite participarea unei ambulante SMURD in sprijin la ISU Constanta pe timpul sezonului estival, dar si timpul de scoatere din interventie a ambulantelor ca urmare a defectiunilor aparute.

In anul 2017 s-a intervenit la 1.162 accidente de circulatie, dintre care 1.156 accidente rutiere si sase accidente feroviare, au fost asistate medical 823 persoane(din care 722 adulti si 101 copii). Pe teritoriul judetului Suceava au avut loc 728 incendii, fata de 718 incendii produse in anul 2016, cresterea fiind de 6,44%.Din cele 728 incendii, 437 incendii au fost gestionate numai de ISU, 279 incendii gestionate in cooperare cu SVSU si 12 incendii lichidate numai de SVSU.Pe timpul interventiilor pentru stingerea incendiilor au fost salvate: 27 persoane(din care 5 copii) / doua persoane salvate (din care un adult , un copil) in anul 2016. In incendiile produse s-au inregistrat 14 victime (din care cinci adulti decedati si 9 adulti si 1 copil raniti) / 26 victime (7 adulti decedati, 14 adulti si cinci copii raniti) in anul 2016. Au fost protejate bunuri si instalatii in valoare de peste 117 milioane lei, valoarea pagubelor fiind de aproximativ 16.216.628 lei. Rata incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 101,1, respectiv 85,1 la mia de kilometri patrati. Din totalul incendiilor 74,31 % s-au produs la locuinte si anexe din gospodariile populatiei.

Comparativ cu anul 2016, numarul incendiilor de vegetatie uscata si resturi menajere a crescut cu 22 %.

In perioada analizata s-au inregistrat 2.669 interventii pentru alte situatii de urgenta, alte evenimente, dintre care: 30 inundatii, 48 misiuni pirotehnice, o explozie, 6 distrugere zapoare de gheata, 2 misiune CBRN, 15 cautare / salvare de persoane, 14 cautare cadavru, doua indepartari reptile periculoase (sarpe);

In anul 2017 s-au primit, prin SNUAU "112", in dispeceratul comun ISU-SAJ, 250.779 apeluri de urgenta, din care 34,87% din totalul apelurilor gestionate de inspectorat.

In perioada analizata s-au primit, de la institutiile specializate, 462 de mesaje de informare, avertizare si atentionare meteorologica si hidrologica, in medie 1,3 / zi.

Pentru gestionarea situatiilor de urgenta, s-a impus transmiterea catre reprezentantii structurilor, institutiilor si autoritatilor publice care asigura functii de sprijin a unui numar de 48.924 mesaje(134 mesaje / zi).Totodata, la primirea mesajelor de avertizare si atentionare hidrometeorologice, personalul operativ din dispeceratul comun a transmis cu prioritate, prin aplicatia SMS/STS, 135.860 de mesaje de informare(372mesaje/zi) a membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. In perioada analizata a fost activat, cu aprobarea prefectului judetului, Planul Rosu de interventie in doua situatii astfel: in cazul accidentului rutier cu victime multiple produs pe DN 2, la iesirea din Suceava spre Siret, in data de 6 ianuarie; la accidentul rutier cu victime multiple produs pe DN 2E km, in ziua de 14 octombrie, pe raza comunei Cornu Luncii.

In urma manifestarii unor situatii de urgenta complexe, la ordinul prefectului, s-a activat de 24 ori Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei.