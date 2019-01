Pompierii suceveni au intervenit anul trecut la peste 700 de incendii

In incendiile produse s-au inregistrat 14 victime( din care opt adulti si un copil decedati si cinci adulti raniti).

Pompierii suceveni au intervenit anul trecut la 708 incendii (in medie 1,94 pe zi), fata de 728 incendii produse in anul 2017, numarul acestora fiind in scadere cu 2,75%.

In anul 2018 in incendiile produse s-au inregistrat 14 victime (din care opt adulti si un copil decedati si cinci adulti raniti), comparativ cu anul 2017 in incendiile produse s-au inregistrat tot 14 victime (din care cinci adulti decedati, opt adulti si un copil raniti).

Pe timpul interventiilor pentru stingerea incendiilor au fost salvate 25 de persoane (din care 20 adulti si cinci copii), 97 de animale si 234 de pasari.

Rata incendiilor a fost de 98,33 la suta de mii de locuitori, respectiv 82,77 la mia de kilometri patrati. Comparativ cu anul 2017, numarul incendiilor de vegetatie uscata ÅŸi resturi menajere a scazut cu 68,85%.Din cele 38 incendii de vegetatie uscata ÅŸi resturi menajere 33 au fost stinse de serviciile profesioniste ÅŸi 5 in cooperare cu SVSU. Au ars aproximativ 92 ha de vegetatie uscata.

De asemenea, in anul 2018 s-au inregistrat un numar de 365 interventii la inundatii, decolmatari ÅŸi evacuare apa, fata de 40 de interventii inregistrate in anul 2017.

De asemenea s-a inregistrat un numar de 3006 interventii pentru alte situatii de urgenta si 104 misiuni de protectie a comunitatilor.