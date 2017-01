Pompierii suceveni au intervenit cu senilata pentru salvarea a doua persoane in judetul Ialomita FOTO

O autospeciala cu o senilata si trei subofiteri de la subunitatea din Suceava, si o multifunctionala-freza, cu doi subofiteri de la Detasamentul de Pompieri Radauti, intervin in sprijinul colegilor din zonele afectate de fenomenele meteo periculoase(primul echipaj in judetul Ialomita, iar al doilea in Buzau).

Interventie a senilatei de la Detasamentul de Pompieri Suceava pentru salvarea a doua persoane, in localitatea Platonesti, judetul Ialomita. Pompierii suceveni au intrat deja in dispozitiv si participa activ la actiunile de salvare. O autospeciala cu o senilata si trei subofiteri de la subunitatea din Suceava, si o multifunctionala-freza, cu doi subofiteri de la Detasamentul de Pompieri Radauti, intervin in sprijinul colegilor din zonele afectate de fenomenele meteo periculoase(primul echipaj in judetul Ialomita, iar al doilea in Buzau).