Pompierii suceveni, masuri de prevenire a incendiilor la lacasurile de cult din judet

Ca in fiecare an, in perioada premergatoare Sarbatorii Invierii Domnului, cadrele de specialitate ale Inspectoratului pentru situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava au efectuat activitati de instruire si informare preventiva la lacasurile de cult din judet. Pompierii militari au prezentat personalului obiectivelor vizate masurile de prevenire a incendiilor, ce trebuie respectate pe timpul manifestarilor religioase la care asista public numeros. Inspectorii de prevenire au recomandat personalului clerical, ca premergator activitatilor religioase din noaptea de Inviere, sa transmita enoriasilor masurile minimale care trebuie respectate, pentru un climat de siguranta pe timpul desfasurarii acestor evenimente. Nu in ultimul rand, pompierii au acordat asistenta tehnica de specialitate, acolo unde a fost cazul, in vederea efectuarii demersurilor intrarii lacasurilor de cult in legalitate din punct de vedere al avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu.De asemenea, personalul operativ din subunitatile de interventie din judet a efectuat, la randul lui, activitati de recunoastere la lacasurile de cult, in vederea verificarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si starea de functionare a mijloacelor de prima interventie existente la aceste obiective.