Pompierii voluntari si localnicii din Bosanci au sculptat deja crucile de gheata pentru Boboteaza VIDEO si FOTO

In ajun de Boboteaza, langa Suceava, la Bosanci,in fiecare an, oamenii fac cruci de gheata care sa ii apere de foc si de alte rele. Este un obicei vechi de peste 150 de ani, din vremea ocupatiei austro ungare. Pompierii voluntari si localnicii merg la iazul din comuna pentru a scoate bucati mari de gheata pe care apoi le sculpteaza in forma de cruce.Crucile de gheata, unele inalte si de doi metri, ajung la biserici si manastiri din toata Bucovina dar si din Botosani, unde sunt sfintite de Boboteaza si lasate in fata locasurilor de cult. Legenda spune ca oamenii au inceput sa faca aceste cruci dupa ce, intr-o iarna, un incendiu devastator a cuprins casele din Bosanci. De atunci, pompieri si oameni de rand, vin in ajun de Boboteaza la iaz sa scoata gheata si sa sculpteze crucile care peste an ii vor apara de foc .Miercuri pompierii voluntari din localitate dar si localnici s-au strans iar pe iaz pentru a scoate gheata. O munca grea si periculoasa, mai ales in conditiile in era ger afara. Oamenii au indurat insa frigul pentru a putea duce mai departe obiceiul vechi. O parte din cruci sunt facute chiar pe iaz, altele vor fi sculptate in fata bisericilor. Crucile din gheata sunt lasate in fata bisericilor pana se topesc sub soarele primaverii. Un obicei vechi cere ca de Boboteaza sa iti pui o dorinta dupa care sa lipesti o moneda pe crucile de gheata. Daca moneda va sta lipita si nu va cadea inseamna ca dorinta se va implini.