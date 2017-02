Pompierul campulungean Marius Teodor Ungureanu si-a lansat romanul de debut "Inger si demon. Inceputuri". Plutonierul major Marius Teodor Ungureanu este subofiter operativ principal in cadrul Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc. Militarul campulungean si-a gasit linistea... in scris. A visat dintotdeauna sa scrie un roman si a reusit, dupa ani de munca si de clipe petrecute in fata foilor albe, in cautarea unei muze inspiratoare.

Despre "Inger si demon. Inceputuri", autorul a declarat: "Este un roman din genul "fantasy", care il duce pe cititor in diferite colturi ale imaginatiei. O dragoste imposibila, dar totusi dorita de cei care aleg sa duca acest razboi. Aici, prind viata personaje diabolice și infioratoare, intr-o poveste plina de suspans, care il va determina pe cititor sa savureze cartea pana la ultima pagina".