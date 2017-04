Postul de presedinte-director general al Casei de Asigurari de Sanatate Suceava, scos la concurs

Concursul va consta intr-o proba scrisa ce se va desfasura in data de 11 mai, incepand cu ora 10.00 si interviu ce se va desfasura in termen de maxim patru zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Bucuresti va organiza concurs in data de 11 mai, la sediul CNAS - Sala de Consiliu, pentru ocuparea postului vacant de presedinte - director general al Casei de Asigurari de Sanatate Suceava.nTermenul limita de depunere a dosarelor este data de 27 aprilie(inclusiv), pana la ora 17.00. Pe data de 03 mai se vor afisa rezultatele selectiei dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se depun la CNAS - Cabinet Presedinte pana la data de 04 mai inclusiv, se solutioneaza si se afiseaza la sediul CNAS in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere. Concursul va consta intr-o proba scrisa ce se va desfasura in data de 11 mai, incepand cu ora 10.00 si interviu ce se va desfasura in termen de maxim patru zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Proba scrisa se sustine din bibliografia afisata la sediul si pe site-ul CNAS (www.cnas.ro) si CAS Suceava (www.cassv.ro). Interviul consta in testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunostintelor teoretice, practice si a abilitatilor/competentelor manageriale. Competentele manageriale vor fi testate prin sustinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanta aprobati prin Ordinul Presedintelui CNAS nr.799/2015, care va fi elaborat pentru perioada mandatului, luand in calcul indicatorii pentru un an bugetar si va fi adaptat sistemului de asigurari sociale de sanatate. Planul de management, in forma scrisa, va fi depus odata cu dosarul de inscriere la concurs.