Posturi scoase la concurs de ISU Suceava

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta(ISU) Bucovina al judetului Suceava organizeaza concurs, prin incadrare directa, pentru urmatoarele posturi: ofiter specialist I, in cadrul Compartimentului Achizitii, ofiter I, in cadrul Inspectiei de Prevenire - Compartimentul Control si Activitati Preventive, ofiter specialist II, in cadrul Structurii de Securitate - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor, subofiter operativ principal, in cadrul Inspectiei de Prevenire - Compartimentul Control si Activitati Preventive,subofiter tehnic principal, in cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei - Comunicatii, subofiter secretariat principal, in cadrul structurii Secretariat, Documente Clasificate si Arhiva, subofiter administrativ principal, in cadrul Serviciului Logistic - Tehnic, subofiter administrativ principal, in cadrul Serviciului Logistic - Intendenta, subofiter administrativ principal, in cadrul Serviciului Logistic - Popota, subofiter administrativ principal, in cadrul Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei.

Pentru detalii acceseaza: http://pompierisv.ro/?f=domenii/anuntconcurs.html.Inscrierile se fac la sediul ISU din Suceava, strada Universitatii nr.14.