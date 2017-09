Povestea tragica a fetitei ucisa de mama, in Italia. Ce spune bona micutei despre cele intamplate VIDEO

Tristete fara margini la Radauti, acolo unde cunoscutii Alinei Mihaela Olaru, femeia care si-a ucis fiica de sase ani iar apoi s-a sinucis, sunt in stare de soc. Toata lumea stia ca tanara avea probleme psihice dar nimeni nu a banuit ca o va ucide pe fiica ei cu sange rece. Fetita a fost crescuta trimp de trei ani de o bona, Eugenia Pentilei sau tanti Coca, asa cum o stie toata lumea de pe strada ei. Aceasta i-a propus mamei sa o lase pe Tatiana in grija ei pe perioada cat va pleca in strainatate, insa femeia nu a fost de acord. Tanti Coca are un adevarat altar de lumanari aprinse acasa si se roaga acum pentru sufletele celor doua."Doamne, era o fetita asa de cuminte si de desteapta. In blocul asta a crescut si am avut grija de ea ca de nepoata mea. Era asa de ambitioasa... Venea cu poezia de la gradinita, repetam de doua ori si gata, o stia. Atat de cuminte si de desteapta. Nu imi vine nici acum sa cred ca e adevarat ce s-a intamplat. Doamna Mihaela o iubea foarte mult... Sincer, se purta frumos cu fetita desi nu a fost un copil dorit. Dar avea caderi psihice, avusese o deceptie mare. Toata lumea a crezut insa ca dupa internarea la psihiatrie s-a vindecat, asa parea... Nu pot sa imi imaginez cum a omorat-o pe Tatiana, ce a fost acolo, nu pot si nici nu vreau. Daca mi-ar fi lasat-o in grija in tara, fetita traia astazi. Anul asta mergea la scoala, in clasa intai. Nu pot acum decat sa ma rog pentru ele", spune in lacrimi fosta bona a micutei. Aceasta isi aduce aminte ca si dupa externarea de la psihiatrie, la un moment dat, Alina Mihaela Olaru ar fi avut o cadere psihica si atunci si-ar fi batut si chiar muscat fata. Ea a urmat tratament dupa ce in 2011, pe cand fetita avea doar trei luni, a pus-o intr-o geanta si apoi a lasat-o la ghena de gunoi printre blocuri. Atunci mama a revenit la locul faptei si a mers prin tribunale ani intregi pentru a o recupera pe fetita, care a fost data in plasament iar apoi la niste rude. Blindata de acte, inclusiv medicale, femeia a reprimit fetita in 2015, printr-o decizie a instantei(vezi declaritie Nicoleta Daneliuc, purtator de cuvant Protectia Copilului Suceava). Mama Mihaelei le-a chemat pe cele doua, fiica si nepoata sa locuiasca impreuna cu ea in Italia, dupa care s-a intors in Radauti si i-a vandut apartamentul. Toti vecinii Mihaelei Olaru sunt socati de intamplarea macabra din Italia si spun ca aceasta obisnuia sa se plimbe impreuna cu fetita si avea grija de ea. Niciodata ei nu s-ar fi gandit ca femeie de 31 de ani ar recurge la un asemenea gest, insa, probabil printre straini, a avut o noua cadere psihica.