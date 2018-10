Prapad facut cu masina de un tanar din Vicov, fara permis. A intrat cu masina intr-un magazin si 4 persoane au fost ranite FOTO

Patru tineri au ajuns la spital raniti in urma unui grav accident rutier petrecut marti noapte, la Marginea. Accidentul a fost provocat de un sofer fara permis de conducere. Tanarul de 23 de ani, Betean Vasile, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul marca VW Pasat, pe DJ 209 K, pe raza comunei Marginea, la un moment dat, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila prin dreapta si s-a izbit frontal de zidul unui magazine din localitate. Din accident a rezultat vatamarea corporala grava a conducatorului auto, a fratelui acestuia, de 17 ani, precum si a altor doi pasageri de 19 ani, toti din Vicovu de Sus. Impactul a fost atat pe puternic incat zidul magazinului a fost spart si masina a ajuns in interior. A rezultat distrugerea zidului magazinului, a mai multor produse din interior, frigidere si corpuri de mobilier. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma interogarii bazei de date a Politiei s-a constatat ca susnumitul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. S-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.