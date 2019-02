Precizari din partea Casei de Pensii in ce priveste ajutorul de deces

Directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, vine cu precizari si explicatii in ce priveste ajutorul de desces. In conformitate cu prevederile legii privind sistemul unitar de pensii publice, in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora oricare persoana care face aceasta dovada. Pe de alta parte, asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. De la inceputul anului in curs, au fost platite de catre Casa Judeteana de Pensii Suceava un numar de 1.160 ajutoare de deces, suma totala fiind de 4.688.662 lei. 'Asadar, ajutorul de deces este un drept de asigurari sociale acordat asiguratilor ÅŸi pensionarilor sistemului public de pensii , astfel incat , in ambele cazuri, prevazute de lege, acordarea ajutorului de deces este conditionata de calitatea de asigurat sau pensionar al persoanei decedate, respectiv calitatea de asigurat sau pensionar al persoanei care incaseaza ajutor de deces in situatia prevazuta la articolul 126 din Legea numarul 263 pe 2010', ne-a declarant Constantin Boliacu.Pana la adoptarea legilor anuale bugetare, la acordarea prestatiilor incepand cu data de intai ianuarie se aplica prevederile Legii numarul 3 pe 2018 privind bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 si ale Legii numarul 2 pe 2018 privind bugetului de stat. Astfel, in prezent, cuantumul ajutorului de deces este de : 4.162 lei in cazul decesului asiguratului sau pensionarului si 2.081 lei in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.







Documentele necesare pentru obtinerea ajutorului de deces :







a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces ;



b) certificatul de deces (original si copie) ;



c) act de identitate al solicitantului (original si copie) ;



d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau ,dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie) ;



e) dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie) ;



f) copie cupon de pensie al persoanei decedate.







In cazul in care persoana decedata avea calitatea de salariat,se depun urmatoarele acte:







a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces ;



b) certificat de deces(original si copie) ;



c) act de identitate al solicitantului (original si copie);



d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau ,dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie) ;



e)documente din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile de inmormantare(original si copie) ;



f) adeverinta de salariat si extras REVISAL,dupa caz.







Conform dispozitiilor legii, ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare.