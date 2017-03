Prefectul Mirela Adominicai pune piciorul in prag si dispune masuri pentru stoparea faptelor antisociale din comuna Scheia VIDEO

Noul prefect de Suceava, Mirela Adomnicai, vrea sa faca ordine in comuna Scheia, unde localnicii s-au plans si s-au revoltat din cauza faptelor antisociale savarsite de rromi in ultimele luni. Acestia au organizat chiar un protest in fata Primariei Scheia si spun ca sunt terorizati de tiganii aciuiati prin comuna. Mirela Adomnicai a avut discutii pe aceasta tema cu sefii IPJ Suceava si ai Inspectoratului de Jandarmi si a solicitat suplimentarea echipajelor care asigura ordinea publica in localitate. Echipe formate din politisti, jandarmi dar si din cadre de la Interventie Rapida patruleaza zi si noapte pe strazile din Scheia. De asemenea, s-a suplimentat si personalul care se ocupa cu solutionarea dosarelor in curs de cercetare in comuna. Asa se face ca in ultimele doua saptamani, numarul faptelor antisociale a scazut in zona. De la 3-4 furturi pe zi, cat se inregistrau, acum se inregistreaza un furt la doua zile, au disparut infractiunile cu violenta, care se inregistrau zilnic dar si spargerile de locuinte. Prefectul de Suceava a discutat si cu primarul comunei, Vasile Andriciuc, iar acesta a spus ca va aloca 200.0000 de lei de la buget pentru a achizitiona si monta camera de supraveghere in zonele vulnerabile din localitate. Mirela Adomnicai a precizat ca se va verifica si daca beneficiarii de ajutoare sociale, in special persoanele cu un potential infractional de la Scheia, presteaza munca in folosul comunitatii, asa cum cere legea. Aceasta a explicat ca in primul rand trebuie rezolvata situatia sociala a rromilor din Scheia.