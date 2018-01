Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, s-a deplasat in teritoriu pentru a verifica starea drumurilor

Pe parcursul noptii de duminica spre luni, s-a intervenit pe drumurile nationale cu circa 60 de utilaje, peste 700 tone de sare, peste 15 tone de clorura de calciu si 6,5 tone de produs ecologic.

Prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a inspectat, luni, in jurul orei pranzului, portiuni din drumurile nationale aflate in aria de competenta a sectiilor de Drumuri Nationale Suceava si Campulung: DN2, de la Suceava spre Falticeni, si DN 17, Suceava-Paltinoasa, unde au fost probleme privind circulatia rutiera, de dimineata, din cauza zapezii si a ghetii. Prefectul a precizat ca, pe parcursul noptii de duminica spre luni, s-a intervenit pe drumurile nationale cu circa 60 de utilaje, peste 700 tone de sare, peste 15 tone de clorura de calciu si 6,5 tone de produs ecologic. Luni, la ora verificarii in teren, drumurile nationale erau la negru, in general, mai putin DN 17A, unde se circula in conditii de zapada framantata pe portiunea de drum care merge spre Palma, pe drumurile care leaga Vicovu de Sus de Vicovu de Jos, si Marginea -Paltinoasa. Prefectul judetului Suceava a declarat ca, la aceasta ora, pe drumurile apartinand de SDN Suceava se circula la negru, doar pe alocuri circulatia fiind ingreunata. "Suntem mereu in legatura cu Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, pentru refacerea stocurilor de antiderapant, cantitatea de antiderapant fiind suplimentata, prin act aditional, cu circa 3000 de tone", a declarat prefectul Mirela Elena Adomnicai.

Mirela Adomnicai a mai precizat ca judetul Suceava nu a primit avertizare meteo de cod galben de ninsori viscolite, pentru perioada la care facem referire, dar conditiile meteo au fost de cod galben, mai ales in zona de munte. S-a primit doar atentionare de cod galben de ceata si polei, pentru perioada 21 ianuarie, ora 22.30 - 22 ianuarie, ora 13.00.