Prefectul trimite controale pe cursurile de apa din judet. Se verifica daca sunt depozitate gunoaie pe maluri

Trei comisii mixte constituite prin ordin de prefect verifica, incepând deluni, modul in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost realizate santuri si rigole in localitatile judetului Suceava, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari. Prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, este coordonatorul acestor comisii, in calitatea sa de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Din comisii fac parte reprezentanti ai Prefecturii Suceava, Sistemului de Gospodarire al Apelor, de la Comisariatul Judetean Suceava si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta La solicitarea comisiilor, la actiune vor participa si reprezentanti ai Garzii Forestiere. Cele trei comisii vor desfasura activitatea in teren pâna la data de 30 aprilie 2019, conform unui program stabilit pe cursuri de apa si localitati. Conform ordinului, in calitatea lor de presedinti ai comitetelor locale pentru situatii de urgenta, primarii unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Suceava vor sprijini activitatea comisiilor constituite

Controlul vizeaza existenta depozitelor de deseuri si de material lemnos pe malurile si in albiile cursurilor de apa precum si in sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii, a depozitelor de material lemnos pe formatiunile torentiale din apropierea zonelor locuite, modul in care au fost realizate si intretinute santurile si rigolele de scurgere a apelor pluviale in localitati, precum si cursurile de apa pe raza localitatilor.

Totodata, vor fi verificate zonele nesalubrizate de pe cursurile de apa unde s-au produs inundatii in anul 2018 (inclusiv cele semnalate de autoritatile publice locale), stadiul masurilor si lucrarilor de remediere realizate, precum si masurile dispuse la nivel local, pentru remedierea deficientelor. Deficientele constatate, insotite de masuri si responsabilitati, vor constitui obiectul unui raport care va fi elaborat, in perioada 7-9 mai 2019, si va fi inaintat spre aprobare prefectului.