Prefectura Suceava: Lucrarile la Varianta de Ocolire Suceava sunt executate conform calendarului stabilit

Ruta ocolitoare a Sucevei se va intinde pe o lungime de 12,434 km, si va cuprinde sapte poduri, patru viaducte, cinci pasaje si doua parcari.

Reprezentantul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi -beneficiarul lucrarilor la Soseaua de Centura a Sucevei, directorul Ovidiu Laicu, a fost prezent, luni dimineata, la un comandament de lucru, pe santier, unde lucrarile sunt executate conform calendarului stabilit.

"Pana acum, la Varianta de Ocolire Suceava, s-au executat lucrari civile si edilitare, lucrari de consolidare- pregatire terasament pentru imbunatatirea terenului de fundare, lucrari de drumuri si lucrari de terasamente.

Directorul Ovidiu Laicu si-a exprimat regretul ca realitatea a fost prezentata in mod tendentios, de catre surse nedocumentate si neimplicate in derularea investitiei, atat cu privire la alocarea bugetara, cat si referitor la finalizarea lucrarilor.

La randul sau, reprezentantul antreprenorului, SC Autotehnorom, Ion Vasile Ripan, si-a asumat finalizarea lucrarilor in termenul contractual, executia acestora urmand a se desfasura cu respectarea stricta a conditiilor tehnice si de calitate, doar in conditii climaterice (meteorologice) propice intrucat, pentru lucrarile ce se vor executa, antreprenorul va asigura garantia pentru o perioada de sapte ani de la data realizarii receptiei la terminare", se arata in comunicatul de presa transmis de Prefectura suceava.

Prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai a declarat ca, pentru corecta informare a cetatenilor, va comunica periodic, pe baza documentelor justificative, despre stadiul de executare al lucrarilor la Soseaua de centura a Sucevei, in contextul in care alocarea bugetara este asigurata integral, iar pana in prezent lucrarile sunt in grafic.

Dupa data de 15 martie, in conditii meteorologice corespunzatoare, la Soseaua de Centura a Sucevei, se vor desfasura lucrari de consolidare a terenului de fundare, prin executie coloane de beton, vor fi puse in functiune sas-uri automatice la sistemul pentru drenuri sifon, in sectorul 1, lucrari de drumuri - executie lucrari la podete, in sectorul 1, sens giratoriu intersectie Sector 1-Sector2, si lucrari pentru siguranta circulatiei - montare parapet la poduri si pasaje.

Beneficiarul lucrarii Varianta de ocolire a Sucevei este Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR, prin DRDP Iasi.