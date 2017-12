Prefectura Suceava: Ordinul prefectului de Suceava privind proba practica a examenului auto nu a fost revocat

Prefectul Judetului Suceava, Mirela Adomnicai, precizeaza ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu a revocat ordinul prefectului, cu nr.456, din data de 6 noiembrie 2017. Ordinul mentionat se refera la modul de organizare a activitatilor necesare desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, la nivelul judetului Suceava. "Independent de declaratiile aparute in mass media suceveana, suntem in faza in care se evalueaza modalitatile optime de organizare a probei practice. In acest sens, au avut loc intalniri cu reprezentantii celor 89 scoli de soferi din judetul Suceava, la data de 15 decembrie, respectiv 18 decembrie, conturandu-se mai multe variante" a declarat prefectul de Suceava. Aceasta a mai precizat ca, de la data emiterii ordinului mentionat si pana in prezent, personalul de la Serviciul de Inmatriculari Vehicule si Eliberare Permise Auto a fost suplimentat cu doi agenti de politie, in urma unor transferuri de la Inspectoratul Judetean de Politie si Inspectoratul Judetean de Jandarmi. Totodata s-au purtat discutii cu primarii localitatilor in care se organizeaza examenul de soferi, referitor la cresterea gradului de dificultate a traseului de desfasurare a probei practice. Prefectul Mirela Adomnicai a mai precizat ca isi doreste reducerea timpilor de asteptare, pentru cetatenii care vor sa obtina permis de conducere, dar si respectarea Ordinului nr.268 din 2010, al Ministerului de Interne, potrivit caruia examinarea la proba practica se desfasoara in municipiul resedinta de judet, iar doar cu titlu de exceptie, prin ordin de prefect, are loc in alte localitati. Prefectul a subliniat ca, prin emiterea ordinului 456 din noiembrie 2017, a avut in vedere "cresterea gradului de siguranta rutiera, precum si a imbunatatirii serviciilor oferite cetatenilor, prin reducerea termenului de programare si prin aplicarea unui sistem unitar de examinare a fiecarui candidat".