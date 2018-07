Prefectura Suceava a solicitat Guvernului inca 5,4 milioane de lei pentru remedierea distrugerilor produse de inundatii FOTO

Prefectura Judetului Suceava a solicitat Guvernului Romaniei - Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice, printr-un proiect de Hotarare de Guvern inaintat luni, 16 iulie, inca 5.460.000 lei pentru remedierea distrugerilor produse de inundatii. Banii sunt solicitati din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2018. Prefectul Judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a convocat din nou, luni 16 iulie, in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, pentru a aproba raportul de sinteza in care sunt centralizate alte pagube raportate dupa inundatii, care se cifreaza la 4.787.000 lei. La acestea se adauga pagubele produse pe drumuri judetene, inclusiv cele provocate de alunecarile de teren de pe Trans Rarau. Guvernul Romaniei a aprobat deja, saptamana trecuta, suma de 5.483.000 lei solicitata de Prefectura pentru reparatii la drumurile judetene afectate de inundatii. Saptamana trecuta, tot printr-un proiect de Hotarare de Guvern, Prefectura Suceava a mai solicitat Guvernului 36.445.000 lei, suma necesara pentru remedierea distrugerilor provocate de inundatii in infrastructura judetului Suceava. In perioadele 13-15 iunie, 22 iunie, 28-30 iunie si 1-10 iulie, pe teritoriul judetului Suceava, au cazut precipitatii deosebit de abundente, de peste 70 litri pe metru patrat. Acestea au provocat "viituri semnificative in bazinele hidrografice ale raurilor Suceava, Bistritasi Moldova, cu precadere pe afluentii acestora, producand distrugeri importante infrastructurii si gospodariilor, care au dus la grave disfunctionalitati economice si sociale". Ploile abundente si viiturile create au produs pagube in 62 de unitati administrativ-teritoriale, din cele 114 unitati administrativ-teritoriale ale judetului Suceava.